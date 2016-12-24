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Galatasaray ile Alanyaspor ilk kez karşılaşıyor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray, rakibiyle ilk kez resmi maça çıkıyor. 2013 yılında Alanyaspor ile hazırlık maçında karşılaşan sarı-kırmızılılar, rakibini 6-2 mağlup etmişti. 18 puanla 11. sırada yer alan Antalya ekibi, bu sezon 4'üncü kez İstanbul deplasmanında boy gösterecek.


24 Aralık 2016 13:51

Ligin ilk karşılaşmasında Beşiktaş ile Vodafone Arena'da karşılaşan Alanyaspor, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. 7. hafta mücadelesinde Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi olan Antalya ekibi, sarı-lacivertlilerle 1-1 berabere kalarak haftanın sürprizine imza atmıştı. 9. haftada Kasımpaşa deplasmanında 2-1 mağlup olan Alanyaspor, şu ana kadar İstanbul deplasmanında 3 maçta 1 puan alabildi.

Vagner Love cezalı
Türk Telekom Arena'da oynanacak olan karşılaşma öncesinde iki takımda da eksik isimler bulunuyor. Alanyaspor'da sakat oyuncu bulunmazken, takımın en önemli gol silahı olan Brezilyalı yıldız Vagner Love, sarı kart cezalısı. Galatasaray'da ise sakatlıklar can sıkıyor. Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş, Koray Günter, Podolski ve Sigthorsson, sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tuzlaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında sakatlanan Serdar Aziz de takımdan uzak kalan bir başka isim. Genç savunmacı aynı zamanda Alanyaspor karşısında sarı kart cezalısı.
Galatasaray'ın ev sahipliği yapacağı 90 dakika, yarın saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacak.
 


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