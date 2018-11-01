Galatasaray ile Fenerbahçe 388. randevuda

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet 17 Ocak 1909 yılında Papazın Çayırı'nda oynanan müsabaka ile başladı. 109 yıllık dostlar, yarın oynanacak maçla tekrar karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Ligde geride kalan 10 haftada sarı-kırmızılılar 19 puanla üçüncü, sarı-lacivertliler ise 9 puanla 15. sırada bulunuyor.

388. randevu

İki takım arasında rekabette geride 387 maç tarihin tozlu sayfalarında yerini kaldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 123 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 146 kez rakibini mağlup etti. 118 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan maçlarda Galatasaray 482, Fenerbahçe de 532 kez fileleri havalandırdı.

Ligde 123. sınav

Ezeli rakipler, yarın oynanacak mücadeleyle Süper Lig'de 123. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 122 maçta sarı-lacivertlilerin 50-33'lük üstünlüğü bulunuyor. 39 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 154 golüne sarı-kırmızılılar 116 gol ile karşılık verdi.

Son 10 maçta 5 beraberlik çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynanan son 10 karşılaşmada beraberlikler dikkat çekiyor. İki takım arasında 8 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası finali ve 1 TFF Süper Kupa finalinde 5 beraberlik çıktı. Sarı-lacivertliler sahadan 3 kez galip ayrılırken, 2 kez de sarı-kırmızılılar rakibini mağlup etti. 2014-2015 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşan ezeli rakipler 90 dakikada yenişememiş, sarı-lacivertliler penaltılarda 3-2 yenerek kupayı kazanmıştı.

1 milyar 160 milyon TL'lik derbi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin kadro değerleri 1 milyar 160 milyon TL.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılılar önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-kırmızılılar kadrosunda yer alan futbolcuların toplam değeri 96 milyon Euro ile ligde ilk sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer alan futbolcuların değeri ise 90 milyon Euro ve ligde üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 160 milyon.

Sahanın en değerlisi Badou Ndiaye olacak

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan Badou Ndiaye 15 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Ndiaye'yi 10 milyon Euro ile Henry Onyekuru takip ediyor. Fenerbahçe'de ise Cezayirli futbolcu Islam Slimani'nin piyasa değeri 16 milyon Euro. Ancak Slimani cezasından dolayı bu hafta derbide görev alamayacak. Yıldız futbolcunun ardından takımdaki en değerli isim de 14 milyon Euro ile Andre Ayew.

Kalecilere bakıldığı zaman Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nin değeri 6 milyon Euro, Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Harun Tekin'in güncel piyasa değeri de 2 milyon 500 bin Euro olarak bulunuyor.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin en golcüleri

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 109 yıllık rekabette en fazla golü sarı-lacivertliler adına 27 golle Zeki Rıza Sporel attı.

Ebedi dost ve ezeli rakip olan Galatasaray ile Fenerbahçe'de son yıllarda öne çıkan golcü bulunmuyor. 109 yıllık rekabette en fazla golü sarı-lacivertlilerde Zeki Rıza Sporel kaydetti. Sporel, sarı-kırmızılılara karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray'da da Metin Oktay Fenerbahçe filelerine 19 gol gönderdi.

İki takımda da oynayan Tanju Çolak 22 gol kaydetti. Çolak gollerin 14'ünü Galatasaray, 8'ini de Fenerbahçe formasıyla attı.

Galatasaray bu sezon gollerde Fenerbahçe'yi katladı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray 17 kez rakip fileleri havalandırırken, Fenerbahçe ise 7 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılarda Eren Derdiyok 4, sarı-lacivertlilerde de Andre Ayew 2 gol atma başarısı gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 10 haftada Galatasaray rakip fileleri 17 kez havalandırırken, Fenerbahçe ise 7 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılar 12 kez kalesini gole kapatamazken, sarı-lacivertliler 13 gol yedi. Aslan bu sezon Trabzonspor, Akhisarspor ve E. Yeni Malatyaspor'a karşı gol atamazken, Kanarya ise Yeni Malatyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir ve DG Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşayamadı.

Galatasaray'da Eren Derdiyok 4, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, Serdar Aziz ve Emre Akbaba 2'şer, Sinan Gümüş, Ryan Donk, Maicon ve Fernando 1'er gol kaydetti. Ayrıca Ankaragücü maçında Bakary Kone kendi kalesine attı. Fenerbahçe'de ise Andre Ayew 2, Eljif Elmas, Michael Frey ve Islam Slimani 1'er gol olmak üzere 5 gol atma başarısı gösterdi. Diğer 2 golü ise takımdan ayrılan Giuliano ve Josef de Souza kaydetmişti.

Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanda'nın 3, sarı-lacivertlilerde ise Hasan Ali Kaldırım'ın 2 asisti bulunuyor.

Fatih Terim'in kariyerindeki 32. Fenerbahçe maçı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik adamlık kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray ile olmak üzere toplam 31 kez Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Terim, sarı-lacivertlileri 10 kez yenerken, 10 kez de mağlup oldu. 11 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, bugüne kadar kariyerinde iki takımla Fenerbahçe'ye karşı rakip oldu. Terim ilk olarak Ankaragücü'nü çalıştırırken, 31 Ekim 1987 yılında Süper Lig'de oynanan maçta sarı-lacivertliler ile karşılaştı. Başarılı teknik adam, Galatasaray ile ligde ilk kez ise 8 Eylül 1996 yılında Fener'e rakip oldu.

Fatih Terim, kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray ile Fenerbahçe'ye karşı 31 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda Terim'in öğrencileri 10 kez sahadan galip ayrılırken, 10 kez de rakibine mağlup oldu. 11 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı. Terim, Ankaragücü'nü çalıştırırken, sarı-lacivertliler ile 4 maç yaptı ve 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 27 derbi mücadelesine çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu derbilerde 10 kez galip gelirken, 9 kez de mağlup oldu. 8'inde ise berabere kaldı.

Oğuzhan Ort