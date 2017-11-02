Galatasaray ile Gençlerbirliği 93. randevuda

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de Türk Telekom Stadyumu’nda Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Geride kalan 10 haftada sarı-kırmızılılar; 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla zirvede bulunuyor. Ankara ekibi ise 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlikle aldığı 8 puanla 17. sırada yer alıyor.

93. randevu

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde 92 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan sarı-kırmızılılar 51 kez galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise rakibini 21 kez mağlup etti. 20 maçta ise taraflar birbirlerine karşı üstünlük sağlayamadı. İki takım arasında son olarak geçen sezon İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

Galatasaray, evinde 7 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı maçlarda rakiplerine geçit vermiyor. Sarı-kırmızılılar, evinde mücadele ettiği 7 maçta rakiplerine 3 puan şansı tanımadı. Aslan, geride kalan 7 maçta 6 kez rakiplerini mağlup ederken, sadece Fenerbahçe ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, ligde evinde son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı.

Gençlerbirliği’ne son 8 maçta 3 puan kaptırmadı

Galatasaray, ligde Gençlerbirliği’ne karşı üstünlük kurmuş durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, başkent ekibi ile oynadığı 8 müsabakada rakibine 3 puan vermedi. Bu maçlarda Galatasaray, 5 kez rakibini mağlup ederken, 3 kez de berabere kaldı.

Feghouli ve N’diaye cezalı

Galatasaray, Gençlerbirliği maçına Sofiane Feghouli ile Badou N’diaye’den yoksun çıkacak. İki futbolcu, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart görmüştü. Feghouli ve N’diaye dışında sarı-kırmızılılarda Serdar Aziz ile Fernando sarı kart sınırında bulunuyor.

Gomis, iki haftadır suskun

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, ligde son iki haftada rakip fileleri havalandıramıyor. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında suskun kaldı. Lige fırtına gibi giren Gomis, geride kalan 10 haftada 9 kez gol sevinci yaşarken, 2 de asist yaptı.

Oğuzhan Ort