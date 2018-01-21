Diğer
Kategoriler

Galatasaray ile Kayserispor 44. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kayserispor ile 44. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda Galayasaray’ın 26’ye 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray ile Kayserispor 44. randevuda

21 Ocak 2018 13:18

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 17 haftada İstanbul temsilcisi 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda 35 puan toplarken, Kayseri ekibi ise 8 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberliğin ardından 30 puan aldı.

44. randevu

İki takım Süper Lig'de tarihinde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 26 kez sahadan galip ayrılırken, Kayserispor ise üç kez rakibini mağlup etti. 14 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu sezon Süper Lig’in ilk haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçı Galatasaray, 4-1 kazanmıştı.

Maicon cezalı, Ndiaye, Feghouli ve Muslera sınırda

Galatasaray’da Kayserispor karşından Brezilyalı defans futbolcusu Maicon cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve Fernando Muslera da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Osmanlıspor müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Düdük Cüneyt Çakır’da

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak da Barış Şimşek görev alacak. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: galatasaray, Kayserispor

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç