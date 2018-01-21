Galatasaray ile Kayserispor 44. randevuda

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de Kadir Has Stadyumu'nda Kayserispor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 17 haftada İstanbul temsilcisi 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda 35 puan toplarken, Kayseri ekibi ise 8 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberliğin ardından 30 puan aldı.

44. randevu

İki takım Süper Lig'de tarihinde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 26 kez sahadan galip ayrılırken, Kayserispor ise üç kez rakibini mağlup etti. 14 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu sezon Süper Lig’in ilk haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçı Galatasaray, 4-1 kazanmıştı.

Maicon cezalı, Ndiaye, Feghouli ve Muslera sınırda

Galatasaray’da Kayserispor karşından Brezilyalı defans futbolcusu Maicon cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli ve Fernando Muslera da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Osmanlıspor müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Düdük Cüneyt Çakır’da

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak da Barış Şimşek görev alacak.

Oğuzhan Ort