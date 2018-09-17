Galatasaray ile Lokomotiv Moskova 3. randevuda

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray, yarın saat 22.00'de Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Kendi liglerin son haftasında sarı-kırmızılılar evinde Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederken, Moskova ekibi ise deplasmanda Dinamo Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

3. randevu

İki takım 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Barcelona ve Club Brugge ile aynı grupta yer almıştı. Galatasaray, Rusya'da karşılaşmayı 2-0 kazanırken, İstanbul'daki mücadeleden ise L. Moskova 2-1'lik skorla galip ayrıldı. O sezon sarı-kırmızılılar grubu dördüncü sırada bitirirken, Moskova ise ikinci olmuştu.

Terim ile Yuri Semin yine karşı karşıya

2002-2003 sezonunda Galatasaray'ı Fatih Terim çalıştırıyorken, Lokomotiv Moskova'nın başında da Yuri Semin bulunuyordu. O sezon aynı grupta yer alan iki takımın teknik adamları, tesadüf o ki bu sezonda takımlarının başında bulunuyor.

Lokomotiv Moskova, ligde zirveden çok uzak

Geçtiğimiz sezonu Rusya Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Lokomotiv Moskova, bu sezona kötü başladı. Ligin ilk üç haftasında galibiyetle tanışamayan Moskova ekibi, ilk galibiyetini 4. haftada deplasmanda Krylya Sovetov'a karşı aldı. Rusya Ligi'nde geri kalan 7 haftada sadece 2 galibiyet elde eden L. Moskova, 3 kez mağlup olurken, 2 kez de berabere kaldı. Rus temsilcisi topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.

Düdük İtalyan Gianluca Rocchi'de

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi yönetecek. Maçta Rocchi'nin yardımcılığını Mauro Tonolini ve Filippo Meli yaparken, Luca Banti ile Massimiliano Irrati ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Passeri olacak.

Oğuzhan Ort