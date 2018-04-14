Galatasaray ile Medipol Başakşehir 20. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da Türk Telekom Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 28 haftada turuncu-lacivertliler, 59 puanla lider konumda bulunurken, sarı-kırmızılılar ise 57 puanla ikinci sırada yer alıyor.

20. randevu

Galatasaray - Medipol Başakşehir, Süper Lig’de bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 6 kez rakibini mağlup etti. 4 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçı Başakşehir, 5-1 mağlup etti.

Son maçlarda Başakşehir önde

Galatasaray, Başakşehir’i ile oynadığı son 5 karşılaşmada 1 kez beraber kaldı, 4 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertlilere karşı son galibiyetini 2015-2016 sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0’lık skorla elde etti.

Galatasaray, ligde 16 maçtır evinde yenilmiyor

Galatasaray’ın Süper Lig’de iç sahada oynadığı müsabakalarda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, son 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken, 15 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Aslan, tek puan kaybını Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak aldı. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasındaki Kasımpaşa maçında 3-1 mağlup olmuştu.

En farklı skorlar

Galatasaray ile Başakşehir, kulüp tarihlerinde birbirine karşı farklı skorlar galibiyetler aldı. Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılılara karşı en farklı galibiyetini bu sezonun ilk yarısında evinde 5-1’lik skorla aldı. Galatasaray ise Başakşehir’i ligde 3 Ocak 2012 yılında sahasında 4-1 ile elde etmişti.

Düdük Halil Umut Meler’de

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Koray Gençerler görev alacak

Oğuzhan Ort