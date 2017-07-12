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Galatasaray, İsveç takımlarıyla 6. randevuda

Galatasaray, bugüne kadar İsveç ekipleri ile 5 kez mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, İsveç takımlarıyla 6. randevuda

12 Temmuz 2017 12:43

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, yarın deplasmanda TSİ 20.00'de İsveç ekibi, Östersunds ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli Avrupa maçı öncesinde sarı-kırmızılılar, geçmiş yıllarda İsveç ekipleriyle 5 kez mücadele etti. Bu maçlarda Aslan, 1 kez sahadan galip ayrılırken, 3 kez de rakiplerine yenildi. 1 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

İlk İsveç rakibi Stockholm

Galatasaray, İsveç takımlarıyla ilk maçını 1976-1977 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda AIK Stockholm ile oynadı. Bu turu sarı-kırmızılılar, 2-1 ve 1-1’lik skorlarla geçti. 1994-1995 sezonunda Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ise Göteborg ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, iki maçta da 1-0 mağlup oldu. Son olarak 2007 yılında o dönemki adı UEFA Kupası grup maçında İstanbul'da Helsingborg'a 3-2 yenildi. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: galatasaray


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