Galatasaray, İsveç takımlarıyla 6. randevuda

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, yarın deplasmanda TSİ 20.00'de İsveç ekibi, Östersunds ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli Avrupa maçı öncesinde sarı-kırmızılılar, geçmiş yıllarda İsveç ekipleriyle 5 kez mücadele etti. Bu maçlarda Aslan, 1 kez sahadan galip ayrılırken, 3 kez de rakiplerine yenildi. 1 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

İlk İsveç rakibi Stockholm

Galatasaray, İsveç takımlarıyla ilk maçını 1976-1977 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda AIK Stockholm ile oynadı. Bu turu sarı-kırmızılılar, 2-1 ve 1-1’lik skorlarla geçti. 1994-1995 sezonunda Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ise Göteborg ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, iki maçta da 1-0 mağlup oldu. Son olarak 2007 yılında o dönemki adı UEFA Kupası grup maçında İstanbul'da Helsingborg'a 3-2 yenildi.

Oğuzhan Ort