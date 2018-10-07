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'Galatasaray ivme kazanmış'

'Galatasaray ivme kazanmış'
'Galatasaray ivme kazanmış'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray’ın bu sezon ivme kazandığını belirterek, ciddi bir deplasman olduğunu söyledi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 73-70'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Buğrahan Tuncer, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını söyleyen Ataman, “İyi savunma yaptık. Hücumda topu iyi çevirdik ve boş atışlar bulduk. Sonra da hep maçı önde götürdük. İkinci periyotta sayı bulmakta zorluk çektik. Galatasaray savunmayı sertleştirdi. İkinci yarıda benzer geçti. Hızlı hücumlarla farka gittik ama farkı koruyamadık. Çok gereksiz fauller yaptık. Galatasaray bir ivme kazanmış. Ciddi bir deplasman takımlar için. İki puan çıkardık. Lige iyi bir başlangıç yaptık ama gerçek hedefimiz Euroleague olacak” şeklinde konuştu.

Buğrahan Tuncer ise bu sezon hedeflerinin ligde şampiyonluk, Euroleague'de gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi.  

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