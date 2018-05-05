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Galatasaray İzmir’de coşkuyla karşılandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray İzmir’e geldi.

Galatasaray İzmirde coşkuyla karşılandı

05 Mayıs 2018 21:36

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 66 puan toplayarak liderliğini koruyan Galatasaray, yarın 36 puanı bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor ise mücadele edecek. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na özel uçakla gelen kafileyi, taraftar büyük coşkuyla karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i görünce coşku ikiye katlandı. ‘İmparator Fatih Terim’ sloganlarını atılırken, Terim’e çiçek takdim edildi. Fatih hoca da taraftarı selamlayıp kırmayarak fotoğraf çektirdi.

Taraftardan büyük coşku

Kafileyi alan otobüs, Akhisar’a hareket ederken, havalimanı çıkışında bekleyen taraftarlar otobüsü selamlamak için meşale yaktı. Meşale yakılması üzerine taraftar ile emniyet güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Tolga Ciğerci'nin maçta forma giymesi beklenmiyor.

Mihrap Düzöz - Halil Karahan 

 

 

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