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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, dört final için İtalya’da

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6’lı Play-Off turu rövanş maçında 5 Nisan Perşembe günü İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı evinde 3-2 kaybetmişti.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, dört final için İtalyada

04 Nisan 2018 11:44

2018 CEV Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 6’lı Play-Off turu rövanş maçında yarın TSİ 21.30’da deplasmanda İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara ekibi ile mücadele edecek. İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 3-2 mağlup olmuştu. Galatasaray’ın turu geçmesi için 3-0 veya 3-1 kazanması gerekiyor. Sarı-kırmızılıların 3-2 galip gelmesi durumunda ise altın set oynanacak.
İki takım arasında oynanacak müsabakayı Rus hakem Evgeny Makshanov ile Azerbaycanlı Eldar Aliyev’in yönetecek.

Oğuzhan Ort

 

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