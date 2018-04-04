Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, dörtlü final için İtalya deplasmanında

2018 CEV Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 6’lı Play-Off turu rövanş maçında yarın TSİ 21.30'da deplasmanda İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara ekibi ile mücadele edecek. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 3-2 mağlup olmuştu. Galatasaray'ın turu geçmesi için 3-0 veya 3-1 kazanması gerekiyor. Sarı-kırmızılıların 3-2 galip gelmesi durumunda ise altın set oynanacak.

İki takım arasında oynanacak müsabakayı Rus hakem Evgeny Makshanov ile Azerbaycanlı Eldar Aliyev’in yönetecek.

Oğuzhan Ort