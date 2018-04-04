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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, dörtlü final için İtalya deplasmanında

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı Play-Off turu rövanş maçında 5 Nisan Perşembe günü İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı evinde 3-2 kaybetmişti.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, dörtlü final için İtalya deplasmanında

04 Nisan 2018 13:08

2018 CEV Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 6’lı Play-Off turu rövanş maçında yarın TSİ 21.30'da deplasmanda İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara ekibi ile mücadele edecek. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 3-2 mağlup olmuştu. Galatasaray'ın turu geçmesi için 3-0 veya 3-1 kazanması gerekiyor. Sarı-kırmızılıların 3-2 galip gelmesi durumunda ise altın set oynanacak.
İki takım arasında oynanacak müsabakayı Rus hakem Evgeny Makshanov ile Azerbaycanlı Eldar Aliyev’in yönetecek.  

Oğuzhan Ort

Etiketler: Galatasaray Kadın Voleybol Takımı

 

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