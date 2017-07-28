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Galatasaray kafilesi Avusturya’ya geldi

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci yurt dışı kamp çalışmaları için İstanbul'dan gittiği Avusturya'ya geldi. Sarı-kırmızılı kafile, havalimanından otobüsle kamp yapacağı Graz'ın 60 kilometre uzağındaki Bad Waltersdorf kasabasına hareket etti.

Galatasaray kafilesi Avusturyaya geldi

28 Temmuz 2017 16:45

İstanbul'dan özel uçakla Avusturya'nın Graz'daki uluslararası havalimanına gelen sarı-kırmızılı kafileyi taraftarlar karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bad Waltersdorf'ta 5 Ağustos'a kadar çalışacak Galatasaray'ın kafilesinde, kadro dışı bırakılan Hakan Balta, Nigel de Jong ve Luis Cavanda bulunmuyor.

Sarı-kırmızılı takım kamp çalışmaları kapsamında 31 Temmuz Pazartesi günü Akhisar Belediyespor, 5 Ağustos Cumartesi günü ise Almanya'nın Hertha Berlin takımıyla karşılaşacak. 

Mehmet Emin Avcı


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