Galatasaray kafilesi Avusturya’ya geldi

İstanbul'dan özel uçakla Avusturya'nın Graz'daki uluslararası havalimanına gelen sarı-kırmızılı kafileyi taraftarlar karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bad Waltersdorf'ta 5 Ağustos'a kadar çalışacak Galatasaray'ın kafilesinde, kadro dışı bırakılan Hakan Balta, Nigel de Jong ve Luis Cavanda bulunmuyor.

Sarı-kırmızılı takım kamp çalışmaları kapsamında 31 Temmuz Pazartesi günü Akhisar Belediyespor, 5 Ağustos Cumartesi günü ise Almanya'nın Hertha Berlin takımıyla karşılaşacak.

Mehmet Emin Avcı