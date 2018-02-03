Galatasaray kafilesi Sivas'ta

Özel uçakla kente gelen Galatasaray kafilesini Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolculara havalimanı çıkışında sevgi gösterisinde bulundu. Teknik heyet ve futbolcular, Galatasaray Kulübü'nün talebi üzerine Sivasspor Kulübü tarafından tahsis edilen takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçti. Burada bekleyen bir grup taraftar da futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor ve Galatasaray, pazar günü saat 19.00’da Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

Veysel Korkmaz - Tolga Şardağ

