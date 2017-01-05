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Galatasaray kalesinde sakatlık şoku

Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera’nın sol serçe parmağı çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin yedek kalecisi Cenk Gönen’in ise sol dizinde yırtık tespit edildiği ve ameliyat olduğu öğrenildi.

Galatasaray kalesinde sakatlık şoku

05 Ocak 2017 12:15

Kaleci Cenk Gönen’in sol dizinden ameliyat olduğu, tedavisinin sürdüğü ve ikinci yarıya yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi. Sol serçe parmağı çıkan başarılı kaleci Fernando Muslera’nın ise topla çalışmasına izin verilmezken, bugün öğlen saatlerinde film çekileceği ve tedaviye yön verileceği öğrenildi.
Kulüp doktoru Yener İnce'nin sakatlıkları bulunan futbolcular ile ilgili paylaştığı bilgiler şöyle:

Cenk Gönen
Cenk'in sol diz menisküsündeki yırtık ameliyat edildi. Çalışmaya başladı. Konyaspor veya Karabükspor maçına dönecek.

Muslera
Muslera’nın sol serçe parmağı çıktı. Topla çalışmasına izin verilmiyor. Öğlen film çekilecek. Muslera'yı yetiştirmeye çalışacağız. Kırık olup olmadığına bakacağız.

Tolga Ciğerci
Tolga'nın ayağının altında sakatlığı bulunuyor. 1 hafta sonra saha çalışmalarına başlayacak. Şu anda çalışmalarına salonda devam ediyor.

Cavanda ve Koray Günter
Cavanda iyi durumda ama riske edilmeyecek. Koray 14'ünden sonra İstanbul'da olacak ocak sonunda çalışmalara başlayacak.
Öte yandan Sinan ve Podolski'nin çalışmalara başladığını bildiren İnce, Serdar Aziz'in ise iğnelerine devam edildiğini ifade etti.  

Oğuzhan Ort
 

Etiketler: galatasaray, Muslera


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