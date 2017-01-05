Kaleci Cenk Gönen’in sol dizinden ameliyat olduğu, tedavisinin sürdüğü ve ikinci yarıya yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi. Sol serçe parmağı çıkan başarılı kaleci Fernando Muslera’nın ise topla çalışmasına izin verilmezken, bugün öğlen saatlerinde film çekileceği ve tedaviye yön verileceği öğrenildi.

Kulüp doktoru Yener İnce'nin sakatlıkları bulunan futbolcular ile ilgili paylaştığı bilgiler şöyle:

Cenk Gönen

Cenk'in sol diz menisküsündeki yırtık ameliyat edildi. Çalışmaya başladı. Konyaspor veya Karabükspor maçına dönecek.

Muslera

Muslera’nın sol serçe parmağı çıktı. Topla çalışmasına izin verilmiyor. Öğlen film çekilecek. Muslera'yı yetiştirmeye çalışacağız. Kırık olup olmadığına bakacağız.

Tolga Ciğerci

Tolga'nın ayağının altında sakatlığı bulunuyor. 1 hafta sonra saha çalışmalarına başlayacak. Şu anda çalışmalarına salonda devam ediyor.

Cavanda ve Koray Günter

Cavanda iyi durumda ama riske edilmeyecek. Koray 14'ünden sonra İstanbul'da olacak ocak sonunda çalışmalara başlayacak.

Öte yandan Sinan ve Podolski'nin çalışmalara başladığını bildiren İnce, Serdar Aziz'in ise iğnelerine devam edildiğini ifade etti.

Oğuzhan Ort

