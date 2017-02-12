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Galatasaray karavana attı

Ligde oynadığı son 4 iç saha maçında rakiplerine 17 gol atan Galatasaray’ın, Kayserispor karşısında kaleyi bulan şut sayısı 2’de kaldı.

Galatasaray karavana attı

12 Şubat 2017 21:44

Sahasında oynadığı karşılaşmalarda hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken Galatasaray, Kayserispor karşısında tam tersi bir görüntü sergiledi. Ligde oynadığı son 4 iç saha maçında sırasıyla Bursaspor’u 3-1, Gaziantepspor’u 3-1, Alanyaspor’u 5-1 ve Akhisar Belediyespor’u 6-0 yenerek rakiplerine toplam 17 gol atmayı başaran sarı-kırmızılı takım, Kayserispor karşısında skor üretemezken, kaleyi de tutturamadı. Hücumda oldukça kötü bir görüntü çizen Galatasaray, 90 dakika boyunca çerçeveyi tutan 3 şut atabildi. 89. dakikada Eren Derdiyok’la skoru 2-1’e getiren Galatasaray’da, kaleyi bulan diğer 2 şut ise Linnes ve Semih Kaya’dan geldi.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort

Etiketler: galatasaray


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