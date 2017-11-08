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Galatasaray Kasım ayı divanı başladı

Galatasaray Divan Kurulu Kasım ayı Olağan Toplantısı, Gayrettepe Dedeman Otel’de gündemin okunmasıyla başladı.

Galatasaray Kasım ayı divanı başladı

08 Kasım 2017 14:01

Galatasaray Divan Kurulu Kasım ayı Olağan Toplantısı, Gayrettepe Dedeman Otel’de gerçekleşiyor. Divan toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Toplantı divan başkanı İrfan Aktar'ın gündemi okutmasıyla başladı. Kasım ayı divan toplantısının gündemi şöyle:

1-Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması,

2-Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,

3-Son 1 aylık süre içindeki yönetim faaliyetleriyle ilgili Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sn. Dursun Özbek’in açıklamaları,

4-Mischon de Reya firması tarafından düzenlenen ‘’Geçmişin araştırılması’’ hakkındaki raporun yönetim kurulu tarafından özet sunumu,

5-Divan üyelerinin güncel olaylarla ilgili teklif, tavsiye ve eleştirileri

Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: galatasaray, Kasım ayı divanı

 

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