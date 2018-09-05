Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde core stabilizasyon hareketleri yapıldı. Daha sonra her oyuncunun kendi nabız aralığına göre yaptığı aerob koşuyla antrenmana devam edildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan Serdar Aziz, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes, Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli yer almadı.

Antrenmanı sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Berk Benlioğlu da ziyaret etti. Berk, Fatih Terim ve oyuncularımızla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Terim'in doğum günü kutlandı

Antrenman öncesi, dün 65 yaşına giren Teknik Direktör Fatih Terim’in doğum günü kutlandı. Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik heyet ve oyuncular ile birlikte tüm çalışanlar tarafından organize edilen sürpriz kutlamada Fatih Terim için hazırlanan doğum günü pastası kesildi.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.