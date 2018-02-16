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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü!

16 Şubat 2018 13:15

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanın ilk bölümünde salonda 20 dakika süren açma germe ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Antrenman sahasında Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek. 

 

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