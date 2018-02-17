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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

17 Şubat 2018 21:03

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde altıya üç dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise altışarlı üç grup halindeki dar alan oyununun ardından sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan Fernando Reges, önceden planlanan kuvvet, denge ve koordinasyon çalışmalarının son etabını gerçekleştirmek üzere İstanbul’a döndü.

Galatasaray, antrenmanın ardından yarın akşam saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.

 

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