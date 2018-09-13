Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı! |Spor haberleri



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlandı.

Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Devam eden bölümde altıya üç pas, destek ve baskı çalışması yapıldı. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Nijerya Milli Takımı'ndan dönen Henry Onyekuru, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra yenilenme çalışması yaptı. Maicon ise takımdan ayrı kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yarın akşam saat 21.00'de başlayacak olan mücadele için kampa girdi.