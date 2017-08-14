Galatasaray Kayserispor şifresiz canlı | GS Kayseri şifresiz canlı

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Kayserispor'u Türk Telekom Spor Kompleksi'nde konuk ediyor. Süper Lig'de ilk haftanın son maçı olan Galatasaray Kayserispor maçını futbolseverler heyecan içerisinde bekliyor..

Yeni transferler Maicon, Mariano, Fernando, Ndiaye, Belhanda ve Gomis'in de görev alması beklenen mücadele saat 21:45'ten itibaren beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

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Sahne yeni Aslan’ın

Geçen sezon hayal kırıklığı oluşturan 3 defa hoca değiştiren ve çareyi kadro değişiminde bulan Galatasaray, Kayseri önünde. TT Arena’daki maçın özeli ve merak edileni ise yeni bir Aslan’ın sahnede olması. Igor Tudor yönetimindeki Cimbom’un sahada 2-3 eski dışında yenilerle yer alması bekleniyor. Mesela, Gomis, Belhanda, Maicon, Fernando, Ndiaye, Mariano. Sarı-kırmızılı camianın geneli yönetimin icraatlarına muhalif olsa da takımın durumu merak konusu.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Gomis

Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Lopes, Kana Biyik, Levent, Sapunaru, Toledo, Güray, Boldrin, Deniz Türüç, Umut Bulut, Asamoah Gyan

Türk Telekom Stadyumu'nda iki misafir

Galatasaray'ın Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ilk haftasındaki Kayserispor maçı öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda iki özel konuğu vardı.

Bunlardan ilki Kayseri'de yaşayan Serebral Palsi hastası Göktu Bozdemir'di. Cumartesi günü sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu'ndaki antrenmanını da izleyen Göktu, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda, "Harika bir stüdyonuz var. 24 saat GSTV izliyorum. 24 saatim Galatasaray ile geçiyor. Statta olmak çok güzel bir duygu. Ortak paydamız Galatasaray, Galatasaray sayesinde ayaktayım. Galatasaray'ın özlediğimiz günlere geleceğine inanıyorum" dedi.

Bir diğer özel misafir ise geçtiğimiz sezon Fenerbahçe derbisi sonrası sosyal medyada gündem olan Doruk Karbuz'du. Ailesiyle birlikte Yalova'dan İstanbul'a gelen Doruk, "Galalatasaray yeni ve çok iyi transferler yaptı. Bence bu sene şampiyon oluruz" diye konuştu.