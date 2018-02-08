Galatasaray Konyaspor Canlı İzle !Galatasaray Konya CANLI Skor (A2 izle)

Galatasaray:1 Konyaspor:1

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17'(Galatasaray)Galatasaray'ın attığı beraberlik golünde asisti yapan isim Sinan Gümüş oluyor.

17'(Galatasaray)GOOOLL!! Galatasaray, Serdar Aziz'in attığı golle skoru 1-1'e getiriyor. Sol kanattan Sinan Gümüş'ün yaptığı orta ile arka direkte buluşan Serdar Aziz'in uçarak yaptığı kafa vuruşu kaleci Patrik Carlgren'in sağından ağlarla buluşuyor.

14'(Ati. Konyaspor)GOOOLL!! Atiker Konyaspor, Moryke Fofana'nın attığı golle 1-0 öne geçiyor. Samuel Eto'o'nun pası ile sol kanatta topla buluşan Moryke Fofana, ceza sahası içerisine girdikten sonra Hakan Balta'yı çalımlayıp şutunu çekiyor, top kaleci Fernando Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluşuyor.

3'(Galatasaray)Bafetimbi Gomis'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

1'Karşılaşma Samuel Eto'o'nun yaptığı santra vuruş ile başlıyor.

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İLK 11'LER BELLİ OLDU!

GALATASARAY: Muslera, Nagatomo, Serdar, Hakan, Linnes, Selçuk, Donk, Belhanda, Sinan, Feghouli, Gomis

ATİKER KONYASPOR: Patrick, Skubic, Selim, Volkan, Ferhat, Jonsson, Amir, Vedat, Fofana, Orkan, Eto'o

Galatasaray, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale oyun gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı takım, antrenmanın ardından yarın akşam saat 20.30’da Türk Telekom Stadı’nda gerçekleşecek mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat

Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray A.Ş.-Atiker Konyaspor takımları arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray A.Ş. - Atiker Konyaspor takımları arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası nedeniyle bugün saat 17.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Güney Yan Yolda bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar Tem Kuzey Yan Yoldan Güney Yan Yola Dönüş Varyantı araç trafiğine açık olacak, İspark Otoparkı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak, alternatif olarak araç sürücüleri Tem Kuzey Yan Yol Okmeydanı dönüşleri - Tem Güney Yan Yol Bağlantı yolunu kullanacaklardır.

Maç başladığında Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kapatılacak, Tem Kuzeye direkt ve Tem Kuzeyden Güneye bağlayan varyanta akım verilecek, Tem Kuzey Yan Yol araç trafiğine kesildiği zaman Tem Kuzeyden Güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacaktır."

Sumudica: “Kupada şampiyon olmak gibi bir hedefimiz yoktu”

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Kupada şampiyon olmak gibi bir hedefimi yoktu” dedi.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında ağırladığı Teleset Mobilya Akhisarspor’la 2-2 berabere kalarak kupadan elendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Maçın ortalarında çok basit bir gol yedik ve bu golü yiyince toparlanmamız zor oldu. İlk yarıyı 1-1 kapattık. İkinci yarının başında bek oyuncularımı çıkarttım. İleriye dönük oyuncularım ile orta yapmayı planladım. Asamoah’ı gol bulmak için sürdüm.

İkinci golde eğer ofsayt varsa Galatasaray maçı gibi oldu. Çok canım sıkkın ve merak ettiğimi bir şey var. Türkiye’de herkes futboldan anlıyor. Buna saygı duyuyorum. Eğer Vanspor’a yada Eyüpspor’a elenmiş olsaydık kimse bir şey söylemeyecekti. Büyük takımlar bizden önce elendi. Geçen seneden fazla geldik. Ligde 5’inci sıradayız. Eğer şampiyonluk hedefi varsa daha fazla çalışırız. Geçen sene ligi 15’inci sırada bitirmiş bir takımda hem ligi hem kupayı kazanmak çok zor. Elimde sihirli değnek yok. Biranda büyük takım olamayız. 3-4 ay önceki gibi çalışıyoruz. Hala bir hedefimiz var. Kupada hedefimiz yoktu. Kupayı kazanmak gibi. Ben buraya geldiğimde hedefim takımıma güzel futbol oynatmaktı. Daha sonra günden güne hedefimizi değiştirdik. Bende kendime bir hedef koydum, ilk 8’de bitirmek için. Şimdide 5’inci olmak istiyoruz. Bunu yaparsak büyük bir sonuç elde etmiş oluruz. Taraftarlar daha fazlasını istiyorlarsa özür dilerim” ifadelerini kullandı.