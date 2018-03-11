Galatasaray Konyaspor Maçı Canlı Şifresiz İzle | Galatasaray Konyaspor Maçı Kaç Kaç? beIN SPORTS İzle)

Galatasaray Konyaspor Maçı Canlı İzle! Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Galatasaray Konyaspor ile karşılaşıyor. Futbol severler Galatasaray Konyaspor maçı canlı şifresiz kesintisiz izlemek için aramalar yapıyor. Galatasaray Konyaspor maçını canlı şifresiz arama yolları nelerdir? Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Galatasaray Konyaspor maçıyla ilgili tüm detaylar... Spor Toto Süper Lig'de aldığı 16 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle ligin zirvesinde yer alan Galatasaray; 5 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet alarak 16. sırada kendine yer bulan Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. İşte Galatasaray Konyaspor maçıyla ilgili tüm detaylar...

Galatasaray A. Konyaspor Maçı Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Galatasaray, Süper Lig’de bu hafta oynayacağı Atiker Konyaspor, ligde 34. karşıya karşıya gelecek. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 26’ya 2 galibiyet üstünlüğü buluyor. Galatasaray, ayrıca Konya’ya ligde en son 2003 yılında mağlup oldu. Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, evinde saat 19.00’da Atiker Konyaspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 24 haftada sarı-kırmızılılar, 50 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Konyaspor ise 21 puanla 16. sırada yer alıyor. Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Konyaspor maçını hakemleri kimler?

Galatasaray ile Konyaspor arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’n yardımcılıkların Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Serkan Tokat görev alacak. Sarı-kırmızılılar, Halil Umut Meler’in yönettiği 5 karşılamanın 4’ünden galip ayrılırken, 1 kez de berabere kaldı.

34. randevu

Galatasaray ile A. Konyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 33 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 26 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 5 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Sarı-kırmızılı ekinin 68 golüne, Konya 18 golle cevap verdi.

Galatasaray, en son 2003 yılında yenildi

Galatasaray, ligde Konyaspor’a 22 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya’ya karşı ligdeki son yenilgisini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında deplasmanda 1-0’lık skorla aldı. Bu 22 maçta Aslan, 18 kez galip gelirken, 4 kez berabere kaldı.

Bu sezon 4. kez oynayacaklar

İki takım bu sezon ligde 1 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere 3 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Galatasaray, 2 kez galip gelirken, 1 maçta da rakibiyle yenişemedi.

Türk Telekom’da seri 18 maç

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı son 18 resmi müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Aslan, geride kalan karşılaşamalarda 16 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla aldı.

Ceza sınırındakiler

Konyaspor maçı öncesinde Galatasaray’da Fernando, Feghouli ve Mariano, ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu bu karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Muslera: “Tek amacımız mayısta şampiyonluk”

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, tek amaçlarının mayıs ayında şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın üç ismi, pazar günü oynanacak Atiker Konyaspor maçı öncesi kulüp televizyonuna konuştu. Fernando Muslera, tek hedeflerinin mayısta şampiyonluğa ulaşmak olduğunu belirterek, “Çok önemli maçlar bizi bekliyor. O maçlara zor maçlar değil, güzel ve her oyuncunun oynamak istediği maçlar olarak bakmak gerekir. Şu anda lideriz ama ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Önemli ve güzel maçlar var önümüzde. Hepimizin tek amacı mayısta şampiyonluk kupasını kaldırmak. Oğlum Kailash da o kupayı kaldırmak istiyor” dedi.

Gomis: “Goller sadece benim değil takımın başarısı”

Fransız yıldız Bafetimbi Gomis ise futbolun bir takım oyunu olduğuna vurgulayarak, "Golleri atıyorum ama bu sadece benim değil takımın başarısı. Çünkü takım oyunu oynuyoruz. Beni destekleyen taraftarımıza, hocama ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fernando: “Hedefimiz taraftarımızı mutlu etmek”

Sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara dönen Fernando da, "Hedefimiz her zaman taraftarımızı mutlu etmek. Ben de sahaya çıkarken önce bunu düşünüyorum ve taraftarlarımızı saha içinde iyi temsil etmek için çalışıyorum. Önümüzde önemli maçlar var. İyi performans göstererek ve hepsinden iyi sonuçlar alarak hedefimize ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.





Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-beyazlılar son çalışmasını Kayacık Tesislerinde yaptı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman koşu ile başlarken, 5’e 2 ve el topu ile devam etti. Reaksiyon çalışması yapan oyuncular antrenmanı taktik çalışma ile sonlandırdı.



Galatasaray Konyaspor Maçı Nasıl Canlı İzlenir?

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