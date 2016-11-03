Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında yarın saat 20.00’de TT Arena’da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Süper Lig’de 9 hafta geride kalırken, turuncu-lacivertliler 7 galibiyet, 2 beraberlikle liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

Başakşehir, deplasmanda gol yemedi

Ligde 9 maçta Medipol Başakşehir, 22 gol atıp, 5 gol yerken, Galatasaray ise rakip fileleri 14 kez havalandırıp, 6 kez kalesini gole kapatamadı. Turuncu-lacivertliler, ligde en az gol yiyen ekip konumunda bulunurken, deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada da gol yemedi. Sarı-kırmızılılar ise Başakşehir’den sonra en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.

17. randevu

İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 9 kez sahadan galip ayrılırken, Medipol Başakşehir 3 kez kazandı. 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Geride kalan 16 karşılaşmada sarı-kırmızılıların 30 golüne, turuncu-lacivertliler 20 gol ile karşılık verdi.

Başakşehir’in 18 maçtır bileği bükülmüyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 18 maçtır mağlup olmuyor. 2015-2016 sezonun son 9 haftası ve bu sezonun ilk 9 haftasında oynadığı karşılaşmalarda turuncu-lacivertliler, 12 kez sahadan galip ayrılan taraf olurken, 6 kez de berabere kaldı.

Cezalılar

Galatasaray’da Medipol Başakşehir karşısında milli futbolcu Tolga Ciğerci, sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir’de ise Alexandru Epureanu sarı kart cezalısı olduğu için takımını TT Arena’da yalnız bırakacak.

İstatistikler

Süper Lig’de Galatasaray’ı Eren Derdiyok 5 gol, Bruma 4 gol 3 asist ile sırtlıyor. Medipol Başakşehir’de ise Edin Visca 4 gol 3 asist, Mossoro 4 gol, 2 asist ile takımına katkıda bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde genç oyuncu Cengiz Ünder yaptığı 4 asistle bu alanda ligde zirvede yer alıyor.

Eren’den 4 haftadır gol yok

Galatasaray’ın sezon başında Kasımpaşa’dan takıma dahil ettiği Türk asıllı İsviçreli golcü Eren Derdiyok, son haftalarda gol yollarında suskun. Süper Lig’in ilk 5 haftasında beklentileri karşılayan Eren, rakip fileleri 5 kez havalandırmıştı. En son Vodafone Arena’da oynanan Beşiktaş derbisinde gol atan Eren Derdiyok, 4 haftadır golle tanışamadı.



Oğuzhan Ort

