Galatasaray, liderliği Porto'ya kaptırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam A, B, C, D gruplarında 8 karşılaşma oynandı. Galatasaray'ın yer aldığı D Grubu'nda Alman ekibi Schalke, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenerken, Galatasaray ise Porto'ya 1-0 mağlup oldu. Böylece 4 puanla Porto liderliğe yükselirken, aynı puanda Schalke ikinci, 3 puanda kalan Galatasaray 3. sırada yer aldı. Gecenin en farklı skorunu ise C Grubu'nda Paris Saint-Germain aldı. Fransız ekibi, Kızılyıldız'ı 6-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Atletico Madrid: 3 - Club Brugge: 1
Borussia Dortmund: 3 - Monaco: 0
B Grubu:
PSV Eindhoven: 1 - İnter: 2
Tottenham: 2 - Barcelona: 4
C Grubu
Paris Saint-Germain: 6 - Kızılyıldız: 1
Napoli: 1 - Liverpool: 0
D Grubu
Lokomotiv Moskova: 0 - Schalke 04: 1
Porto: 1 - Galatasaray: 0