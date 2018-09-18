Galatasaray Lokomotif Moskova şifresiz canlı veren kanallar İZLE |GS, Lokomotif şifresiz -CANLI İZLE

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18. maç

Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçla Galatasaray 18. kez Türk Telekom Stadyumu'nda Avrupa kupaları karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 5 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu. 7 kez ise rakipleriyle berabere kaldı.

Unutulmaz Real Madrid ve Juventus maçları

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda unutulmaz maçlar oynadı. Sarı-kırmızılılar, 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde İspanyol takımı Real Madrid ile eşleşti. Aslan ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybetti. Rövanşta İstanbul'da 1-0 geriye düşen Cimbom, sahadan 3-2 galip ayrıldı, fakat elendi. Galatasaray, 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için de son müsabakada İtalyan Juventus ile oynadı. Maç kar yağışından dolayı ertesi güne ertelendi. Daha sonra kaldığı yerden yine kar yağışlı devam eden müsabakayı sarı-kırmızılılar, Wesley Sneijder'in golü ile 1-0 kazandı ve gruptan çıktı.

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçları şöyle:

2012-2013 sezonu: 5 maç, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet

2013-2014 sezonu: 4 maç, 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet

2014-2015 sezonu: 3 maç, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet

2015-2016 sezonu: 4 maç, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet

2017-2018 sezonu: 1 maç, 1 beraberlik

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında yarın evinde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenmanın bir bölümü basına açık yapıldı. Antrenman öncesinde sahanın ortasında Terim, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Antrenman düz koşu çalışması ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından gruplara ayrılan futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise takım L. Moskova maçının taktiğine çalıştı.

Fatih Terim: "Lokomotiv Moskova ciddi ve önemli bir rakip"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova'nın iyi oyunculardan oluştuğunu belirterek, "Ciddi ve önemli bir rakip. Tecrübeli oyunculara sahipler. Galatasaray kendi sahasında nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynayacak" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Galatasaray, yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıyı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'da izledi.

Daha önce söylediği ‘Hayallerim dünyadan büyük sözü' cümlesinin hatırlatılması üzerine Terim, “Galatasaray ile tekrar ile yola çıktığımızda hedef sorulmuştu. Ben de ‘Şu an da dünya büyüklünde bir hayalim var' demiştim. Olur ya da olmaz. Ama hep içimde neden olmasın var. Çok zor çok kolay değil. Cezalıyız, eşit şartlarda mücadele etmiyoruz. Satmadan alamıyoruz. Buna rağmen neden olmasın. Nereye çekmek istiyorsanız. UEFA Kupası şampiyonu olduğumuz zamanda şampiyon olabiliriz diye söylemiştim. O zaman da tepki almıştık. Galatasaray gidiş-geliş yer değil. Benim için tek gidiş olan bir yer. Ben Galatasaray'ın olması gereken bir ligde olduğunu düşünüyorum” diye cevap verdi.

“Eşit şartlarda dövüşmüyoruz”

Dengeli bir ligde olduklarını söyleyen deneyimli teknik adam, “Çünkü tüm takımlar kendi liglerinde elde ettikleri başarılar ile buradalar. Kimse başarısız gelmedi. Biz de şampiyon olarak geldik. Ekonomi, oyuncu profili, performans açısından Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımları arasında olduğuna göre ciddiye alınması gereken bir grubumuz var. 4 takıma da açık, 1 de olabiliriz, 4.'de. Öyle bir grup. Her maçında zorluk derecesi farklı. Bizde 21 kişilik kadro var. Onlar 25 kişi ile mücadele edecek. Çok zor olduğunu yardımcı antrenörlerime söyledim. Hayatının en büyük tecrübesi olarak söyledim. Eşit şartlarda dövüşmüyoruz. Bunu tespit olarak kabul edin. Allah izin verirse de yarından çıkmak için çabalayacağız” şeklinde konuştu.

“Emre'nin oynamasına engel yok”

Emre Akbaba'nın son durumu hakkında da konuşan Terim, “Emre'nin yarın oynamasını bekliyoruz. Son maçta 12 .3 km koçtu. Son maç 111 küsür km koştuk. Şampiyonlar Ligi seviyesi yaklaşıyoruz. Emre en çok koşanlardan bir. Sakatlığı yorgunluğa bağlı. Gelmeden önce kendisi ile de konuştum. Oynaması için engel yok” ifadelerini kullandı.

“Lokomotiv Moskova ciddi ve önemli bir rakip”

Lokomotiv Moskova'nın geçen sene Rusya'da şampiyon olduğunu, değerli ve tecrübeli bir hocaya sahip olduğunu belirten FatihTerim, “Ciddi ve önemli bir rakip. Her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahipler. Fernandes takımın maestrosu. Braga'dan Eder, Schalke'den tanıdığımız Farfan var. Hırvat Corluka var. Hepsi tecrübeli ve iyi oyuncular. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Galatasaray kendi sahasında nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynayacak. Kendi saha ve seyirci avantajımız var. Şampiyonlar Ligi'nde oyun her saniye her şeye açıktır. Değeri 1 milyar olan takımlarında bu maçlarda da açıktır. Allah nasip ederse büyük seyircimiz ile oyuncular o frekansı kurduğunda işler istediğimiz gibi gider inşallah” değerlendirmesinde bulundu.

“Neden olmasın”

Kasımpaşa maçında sürpriz yaparak genç futbolcu Ozan Kabak'ı oynatmasının ardından ‘Şampiyonlar Ligi'nde böyle sürprizlerin olacak mı?” diye sorulan soruya Fatih Terin, “Neden olmasın. Avrupa'da son zamanlarda öne çıkan oyuncular genç oyuncular. Ozan ve Yunus özelinde, hep birlikte yarın en olacağını görelim” diye cevap verdi.

“Bir puan hesabı yapmadım”

Gruptan çıkmak için belirlediği bir puanın olup, olmadığının sorulması üzerine başarılı teknik adam, “Her maça çıkıp, mümkünse iyi oynamayı, keyif vermeyi seven bir hocayım. Öyle kazanmadan da çok keyif olduğunu düşünüyorum. O rakamları bulursak gruptan çıkarız. Ön gördüğüm bir rakam yok. Biz daha yeni yeni kendimize geliyoruz. Öyle bir transfer dönemi geçirdik ki Allah kimseye vermesin. Bir puan hesabı yapmadım. Kritik noktaya gelirse yaparız. Kazanıp, kazanıp çıkmak varken, niye hesap yapalım” dedi.

“Bu ligde varlığımız sürdürmeye devam etmeliyiz”

Galatasaray'ın yakaladığı başarılarla Türk futbol tarihinde başka bir marka olduğunu vurgulayan Terim, “Benim bütün isteğim bu ligde varlığımız sürdürmeye devam etmeliyiz. Üstüne koymalıyız. Galatasaray konuda ayrışan bir marka” şeklinde konuştu.

“Nagatomo ile çalıştığımız için şanslıyız”

Japon futbolcu Yuto Nagatomo hakkında da düşüncelerini dile getiren Fatih Terim, “Ocak ayında Galatasaray ile tanıştı. Herhalde dünyada her takımın çalışmak isteyeceği bir oyunu. Çok önemli bir karakter. Nitekim başkanlarımızdan da rica ettik ilk nu aldılar Kendimizi şanslı hissediyorum bu oyuncu ile tanıştığım için. Bizim için ayrı anlam tanışıyor. Japonya'yı da çok iyi temsil ediyor. Antrenmanda örnek davranışları var. Onula ilgili güzel şey söylesem az. Bunu her oyuncu için kullanmak isterim. Antrenmanda ek antrenman yapar. Erken gelir, geç çıkar. Belki ileride Japonya'dan bir başka oyuncu daha alırız. Kendisine teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Yuri Semin'e saygı duyuyorum”

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Yuri Semin'e saygı duyduğunu belirten Terim, “2002-2003 sezonunda onlarla oynamıştık. Dışarı biz, içeride onlar yendi. Onlar gruptan çıkmıştı. Onun da 4. gidiş-gelişi. Benim için gidip gelme yok. Çünkü ben Galatasaraylıyım. Saygı duyuyorum. Kendi ile tekrar beraber olmaktan dolayı mutluyum. Hem kendine hem de takımına saygı duyuyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup maçları heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray da D Grubu ilk maçında yarın sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde 8 grupta yer alan 32 takım, yarın ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle başlayıp 11-12 Aralık 2018 tarihlerinde sona erecek olan grup aşamasını geçerek adını bir üst tura yazdırmak için yarışacak. Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Galatasaray da D Grubu ilk maçında yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek.

Bu büyük organizasyonun heyecanı ise 1 Haziran 2019'da İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk hafta programı şöyle:

Bu Akşam

19.55 Barcelona - PSV

19.55 Inter - Tottenham

22.00 Liverpool - Paris Saint-Germain

22.00 Monaco - Atletico Madrid

22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund

22.00 Galatasaray - Lokomotiv Moskova

22.00 Kızılyıldız - Napoli

22.00 Schalke 04 - Porto

19 Eylül Çarşamba

19.55 Ajax - AEK

19.55 Shakhtar Donetsk - Hoffenheim

22.00 Manchester City - Olympique Lyon

22.00 Benfica - Bayern Münih

22.00 Real Madrid - Roma

22.00 Valencia - Juventus

22.00 Young Boys - Manchester United

22.00 Viktoria Plzen - CSKA Moskova









