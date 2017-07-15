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Galatasaray, Mariano Ferreira Filho'yu borsaya bildirdi

Galatasaray, Mariano Ferreira Filho ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray, Mariano Ferreira Filhoyu borsaya bildirdi

15 Temmuz 2017 19:18

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mariano Ferreira Filho'nun Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sevilla FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi. 

Etiketler: galatasaray, Mariano Ferreira Filho


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