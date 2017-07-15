Galatasaray, Mariano Ferreira Filho'yu borsaya bildirdi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mariano Ferreira Filho'nun Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Sevilla FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.