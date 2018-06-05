Galatasaray Mayıs’ta spor basınının da şampiyonu oldu

Mayıs ayında medyada en çok konuşulan takımlar, sporcular, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler belli oldu. MTM’nin Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) için hazırladığı rapora göre, Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu ayın en çok konuşulan futbol kulübü oldu. Lig'in son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı kırmızılı ekip, bu başarısıyla 21'inci kez şampiyonluğu tatmış oldu. İki sezon aradan sonra tekrar lider olan ekip, 84 bin 370 haberle basında yer alarak Mayıs ayı raporunda zirvedeki kulüp oldu. Kulübün yanı sıra yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis ve teknik direktörü Fatih Terim’de zirvedeki isimler olarak karşımıza çıktı.

Gomis, Galatasaray tarihine geçti

Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 33 maçta 29 kez fileleri havalandırarak bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun sahibi oldu. Kariyerinin en parlak sezonunu geçiren Gomis, 12 bin 444 haberde adından söz ettirerek bu ayın en çok konuşulan futbolcusu oldu.

Burak Yılmaz transfer olacak mı?

Adı sezon boyu Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz’ın Trabzonspor’dan siyah beyazlı ekibe transfer olup olmayacağı da spor gündeminde uzun süre yer alan konulardandı. Yılmaz’ın transfer belirsizliği sürerken, Mayıs ayı raporuna göre 12 bin 124 haberde yer aldı. Yılmaz, ay boyunca en çok konuşulan futbolcular listesinde ikinci sıraya yerleşti.

Arda Turan’a rekor ceza

Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, Sivasspor karşılaşmasında iki hakeme yönelik sergilediği davranışları nedeniyle aldığı ceza ile adından söz ettirdi. Ünlü futbolcu için verilen 16 maçlık rekor ceza, geçtiğimiz günlerde TFF Tahkim Kurulu’ndan çıkan kararla 10 maça düşürüldü. MTM’nin hazırladığı raporda Turan hakkında, medyada 7 bin 149 haberin yer aldığı belirlendi.

Kulüplerde yönetim değişikliği gündemdeydi

Galatasaray Kulübünün 101'inci dönem yönetiminin belirlendiği olağan genel kurul toplantısında yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz, 12 bin 483 habere konu olarak listenin ilk sırasında yer alan isim oldu. Fenerbahçe’nin 2-3 Haziran’da yapılan seçimli olağan genel kurulu başkan adayı Aziz Yıldırım’ın ise 11 bin 828 haberde yer alarak en çok konuşulan ikinci isim olduğu belirlendi. Sezonu 4'üncü sırada kapatan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, şampiyonluk yarışında istediği sonucun elde edilememesinden yana yaptığı açıklamalarla 8 bin 372 haberle listede üçüncü sırada kendine yer buldu.

Fatih Terim başarısıyla adından söz ettirdi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yarım sezondur başında olduğu takımın şampiyon olmasıyla medyada gündemden düşmedi. Şampiyonluğun yanında çeşitli eleştirilerle de konuşulan Terim, takımının elde ettiği şampiyonluk ve yaptığı açıklamalarla 26 bin 133 haberle bu ay en çok konuşulan teknik direktörü oldu.