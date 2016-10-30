Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik DirektörJan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve beşe iki top kapma, pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde rakipsiz hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Son bölümde ise dar alanda dörde dört yüksek tempolu çift kale maç gerçekleştirildi.

Sabah antrenmanında Adanaspor’a karşı ilk 11’de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına salı günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.