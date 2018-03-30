Galatasaray menajerlere servet ödedi

Transfer dönemlerinin gizli kalan ancak takımların maddi yükünü de oldukça ağırlaştıran en büyük etken transfer ücretleridir. TFF, Şubat ayı sonu itibariyle 2017-2018 sezonunda Süper Lig takımlarının menajerlere ödediği ücretleri açıkladı. Galatasaray, 3.5 milyon Euro ile kasasından menajerlere en fazla para harcayan ekip oldu. Galatasaray’ı, 2.38 milyon Euro ile Medipol Başakşehir izlerken, Fenerbahçe ise 1 milyon 442 bin 500 euro 3. sırada yer aldı. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında en az menajerlik ücreti ödeyen takım ise Beşiktaş. Siyah-beyazlıların kasasından menajerler için sadece 75 bin Euro çıktı.
Spor Toto Süper Lig’de menajerlere ücret ödeyen takımlar ve verdikleri paralar şöyle:
Galatasaray: 3.5 milyon euro
Medipol Başakşehir: 2.38 milyon euro
Fenerbahçe: 1.4 milyon euro
Trabzonspor: 1.2 milyon euro
Atiker Konyaspor: 745 bin euro
Kardemir Karabükspor: 685 bin euro
Alanyaspor: 565 bin euro
Antalyaspor: 544 bin Euro
Osmanlıspor: 130 bin Euro
Beşiktaş: 75 bin Euro
Göztepe: 24 bin Euro
T.M. Akhisarspor: 11 bin Euro