Galatasaray menajerlere servet ödedi

Transfer dönemlerinin gizli kalan ancak takımların maddi yükünü de oldukça ağırlaştıran en büyük etken transfer ücretleridir. TFF, Şubat ayı sonu itibariyle 2017-2018 sezonunda Süper Lig takımlarının menajerlere ödediği ücretleri açıkladı. Galatasaray, 3.5 milyon Euro ile kasasından menajerlere en fazla para harcayan ekip oldu. Galatasaray’ı, 2.38 milyon Euro ile Medipol Başakşehir izlerken, Fenerbahçe ise 1 milyon 442 bin 500 euro 3. sırada yer aldı. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında en az menajerlik ücreti ödeyen takım ise Beşiktaş. Siyah-beyazlıların kasasından menajerler için sadece 75 bin Euro çıktı.

Spor Toto Süper Lig’de menajerlere ücret ödeyen takımlar ve verdikleri paralar şöyle:

Galatasaray: 3.5 milyon euro

Medipol Başakşehir: 2.38 milyon euro

Fenerbahçe: 1.4 milyon euro

Trabzonspor: 1.2 milyon euro

Atiker Konyaspor: 745 bin euro

Kardemir Karabükspor: 685 bin euro

Alanyaspor: 565 bin euro

Antalyaspor: 544 bin Euro

Osmanlıspor: 130 bin Euro

Beşiktaş: 75 bin Euro

Göztepe: 24 bin Euro

T.M. Akhisarspor: 11 bin Euro