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Galatasaray, Metin Kurt'u unutmadı

Galatasaray, 24 Ağustos 2012 yılında vefat eden eski futbolcusu Metin Kurt için anma mesajı yayınladı.

Galatasaray, Metin Kurtu unutmadı

24 Ağustos 2017 14:14

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"1948 yılında İstanbul'da doğan Metin Kurt, lisedeyken öğretmenleri onun atom mühendisi olacağını sanmasına rağmen ailesini geçindirmek için amatör olarak futbol oynamaya başladı. Adaletspor, Altay ve PTT'den sonra 1970 yılında ismini tüm Türkiye'ye duyuracak transferi yaptı. 1969 yılında Metin Oktay'ı uğurlayan Galatasaray, 1970'te başka bir Metin'e yani Metin Kurt'a formayı teslim etti.

6 sezon Galatasaray'da oynayan Metin Kurt, Brian Birch ile art arda 3 kez şampiyon olan takımın değişmezlerinden biriydi. Sahadaki futbolu kadar; saha dışında da dik duruşuyla hatırlanan Metin Kurt, "Halka yakın olmak için kanatta oynuyorum" cümlesiyle taraftarın da gönlünde taht kurmuştu.
Türkiye'de ilk futbolcu örgütlenmesini ve sendika girişimini başlatan Metin Kurt, 37 kez Milli Takım'a çağrılmıştı. Galatasaray sonrası Eyüp ve Dikilitaş'ta da forma giyen Metin Kurt, 24 Ağustos 2012 tarihinde aramızdan ayrılmıştı.
Ölümünün 5. yılında eski futbolcumuz Metin Kurt'u saygıyla ve rahmetle anıyoruz." 

Etiketler: galatasaray, metin kurt


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