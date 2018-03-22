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Galatasaray milli aralardan sonra zorlanıyor

Galatasaray, bu sezon lige verilen milli aralardan sonra oynadığı 3 maçta 5 puan kaybetti.

Galatasaray milli aralardan sonra zorlanıyor

22 Mart 2018 11:11

Galatasaray, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de milli takım aralarından sonra oynadığı maçlarda beklediği sonuçları almakta zorluk çekti. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında verilen 3 milli takım arasında 5 puan kaybı yaşadı. Süper Lig’in 4. haftasında milli takım arasından sonra Galatasaray, Antalyaspor ile deplasmanda mücadele etti. 1-1 berabere biten maçla birlikte Aslan, bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı. Galatasaray, Ekim ayındaki milli aradan sonra 8. haftada ise deplasmanda Atiker Konyaspor ile mücadele etti ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Daha sonra Kasım ayında verilen milli ara akabinde 12. haftada sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir’e deplasmanda 5-1 mağlup oldu. Bu dönemlerde takımın başında Hırvat teknik adam Igor Tudor bulunuyordu. 

Teknik Direktör Fatih Terim’in göreve gelmesinin ardından saha içinde ve saha dışından olumlu hava yakalayan Galatasaray, şampiyonluk yolunda kayıpsız olarak yoluna devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynanacak milli maçların ardından 1 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Trabzonspor ile Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaşacak. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: galatasaray, milli ara

 

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