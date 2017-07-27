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Galatasaray, Muslera'nın sözleşmesini uzattı

Galatasaray, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Galatasaray, Musleranın sözleşmesini uzattı

27 Temmuz 2017 17:35

Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır.

Buna göre futbolcuya ilgili her bir sezon için 3 milyon 575 bin Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir. Ayrıca futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5 bin Euro prim ödenecektir.

Buna ek olarak futbolcunun 2017-2018 sezonundaki 20 bin Euro olan maç başı ücret şartı, futbolcuya fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5 bin Euro prim ödenecek şekilde düzenlenmiştir." 

Etiketler: galatasaray, Muslera


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