Galatasaray, Muslera'nın sözleşmesini uzattı

Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Nestor Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır.

Buna göre futbolcuya ilgili her bir sezon için 3 milyon 575 bin Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir. Ayrıca futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5 bin Euro prim ödenecektir.

Buna ek olarak futbolcunun 2017-2018 sezonundaki 20 bin Euro olan maç başı ücret şartı, futbolcuya fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5 bin Euro prim ödenecek şekilde düzenlenmiştir."