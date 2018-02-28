Galatasaray müzesi açıldı!

Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda bulunan müzesi açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Dursun Özbek’in açılışını yaptığı müzede, açılışa katılan tek kulüp başkanı olarak Erol Bedir’in yer alması dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray Kulübü, Süper Lig’deki bütün kulüp başkanlarına, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yöneticilerine davetiye gönderirken, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, açılışa çiçek gönderdi.

“Değerli rakiplerimizle mücadele ederek bu kupaları kazandık”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, açılışta yaptığı konuşmada müzenin medeniyet ve kültür sergisi olduğunu belirterek, “Bu sergi, geçmişi bilmek, bugünü anlamak ve geleceği tahmin etmektir. Biz bu müzede Galatasaray’ın geçmişini kısa şekilde anlatmak istedik. Kısa diyorum çünkü buradaki kupa sayısı yaklaşık 800. 3 bin 500 adet kupamız Beyoğlu’ndaki müzemizde beklemekte. Ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Bu müzede bulunan bütün parçalar tek taraflı başarıların müzesi değildir. Bu değerli kupaları, değerli rakiplerimizle mücadele ederek elde ettik. Müzenin kuruluşunda, kuruluşumuzu yapan Ali Sami Yen ve bugün bana açmayı nasip eden diğer başkan ve diğer yönetimlere teşekkür ediyorum. Bütün yönetimler bunlara katkıda bulundu. Ünal Aysal döneminde fiziki olarak başladı, Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek başkanım bu işi tamamladı ve bana da açmak nasip oldu. Bu müzenin camiamıza, Türk sporuna ve bütün rakiplerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Osman Aşkın Bak: “Bu müzeler çok önemli”

Galatasaray’ın Türk sporuna çok büyük hizmetlerde bulunduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Galatasaray’ın müze açılışında bulunmaktan dolayı onur duyuyorum. Galatasaray’ın bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler, diğer kulüplerimizin de önünü açmıştır. Müze, tüm sporseverlere hayırlı uğurlu olsun. Avrupa’da birçok kulüpte gördüğümüz müzelerin benzerlerinin ülkemizde de yapılması oldukça önemli. Bu müzeler, turistlerin de ilgisini çekiyor” dedi.

Ligdeki şampiyonluk yarışına da değinen Bakan Bak, “Ligimizde son dönemde çok önemli bir şampiyonluk yarışı var. Bu yarışın aynı güzellikte devam etmesini diliyorum. Umarım hak eden kazanır” diye konuştu. Konuşmaların ardından Bakan Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, birlikte müzeyi gezdi.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu