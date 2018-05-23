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Galatasaray müzesine anlamlı hediye

Galatasaray’ın 2000 UEFA Kupası final maçında son penaltı golünü atan Popescu’nun kramponlarını menajer Bayram Tutumlu’nun satın aldığı ifade edilirken, Tutumlu’nun kramponları Galatasaray müzesine hediye edeceği belirtildi.

Galatasaray müzesine anlamlı hediye

23 Mayıs 2018 12:34

Galatasaray’ın UEFA Kupası finalinde Arsenal ile karşılaştığı mücadelede son penaltıyı atan Popescu’nun o karşılaşmada giydiği kramponlarını Mihai Neşu için açık arttırmaya çıkardığı ve ayakkabıları menajer Bayram Tutumlu’nun satın aldığı aktarıldı. Tutumlu’nun satın aldığı kramponların gelirinin 2011’de felç geçirmiş olan eski Rumen futbolcu Mihai Neşu’ya teslim edilecek. Neşu için Romanya’da Hagi, Popescu, Mutu, Contra, Radoi, Ogarau, Mertens, Keşeru ve Puşcaş gibi isimlerin de yer alacağı bir yardım maçı düzenleneceği, elde edilecek gelirin de Neşu Vakfı’na bağışlanacağı açıklanırken, maç için 11 bin bilet satıldığı belirtildi. 

 

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