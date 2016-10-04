Türk Telekom Arena’da gerçekleşen imza töreni ile sarı-kırmızılı kulüp, Nesine.com ile forma sırt sponsorluğu için 1 yıllık sözleşme imzaladı. Gerçekleşen sponsorluk anlaşması toplantısına, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Can Topsakal, Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Odeabank Takım Kaptanı Sinan Güler, Galatasaray Odeabank oyuncusu Vladimir Micov ve Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu katıldı. Toplantıda, yapılan anlaşma ile ilgili maddi detaylar paylaşılmadı.

Topsakal: “Çok daha büyük hedefleri arzuluyoruz”

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Can Topsakal, Galatasaray’ın yeni sezona yenilenen bir kadro ile başladığına dikkat çekerek, “Geçen sezonu Avrupa şampiyonu ile kapattık. Türk basketbol tarihinde en büyük zaferdir bu. Çok daha büyük hedefleri arzuluyoruz. Buna inanan Nesine.com’a teşekkür ediyorum. Geçen yılki hedeflere 6 milyonluk bütçeyle ulaştık, bu sene 9 milyona çıkardık. Takımın en önemli oyuncularını elimizde tuttuk ve yeni transferler yaptık. Bu başarıyı bize getiren hocamız, oyuncularımız ve taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bu sene de kombine satışlarımız çok iyi gidiyor. Onların desteğine teşekkür ediyoruz. Şu an 4 bin 700 kombine satıldı, hedefimiz 7 bin kombine” diye konuştu.

Ataman: “Zorlu bir sezon olacak”

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ise zorlu bir sezon olacağına dikkat çekerek, “Euroleague’e son Eurocup şampiyonu unvanı ile katılıyoruz. Çok zorlu bir organizasyonda oynayacağız. Türkiye’de çok zorlu bir lig oldu. Kadromuzda ciddi anlamda revizyon yaptık. 5 oyuncumuz kaldı geçen seneden ve 10 tane daha oyuncu ilave ettik. Daha kapasiteli bir kadro oluşturduk. Baktığımızda 60 normal sezon maçı; play-off ve kupa maçlarını da ilave ettiğimizde 75-80 maça denk gelecek. Buna göre bütçemizde ciddi bir artış oldu. Başta Başkanımız Dursun Özbek ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Taraftara müthiş desteği için teşekkür ediyorum. Yönetim bu anlamda ciddi bir fedakarlık yaptı ve yüzde 50 artış gösterdi bütçede. Nesine.com ile tabii ki bu amaçla beraberiz. Odeabank ana sponsorumuz. Yan sporsonlar, taraftarların kombinelere gösterdiği ilgi, federasyon gelirleri, iddia gelirleri, bütün bunlara baktığımız zaman amacımız bütçemizi başa baş getirmekti. Kulübe ekstra mali yük getirmeden dengeli bir bütçe yapılması, ödemelerin zamanında yapılması gibi durumlar Galatasaray’da istikrarı getirecektir. Bu anlamda Nesine.com’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Resmi maçlarda savunmalar ön plana çıkacaktır”

Hazırlık maçlarında Galatasaray Odeabank’ın çok sayı atmasının yanında çok da sayı yemesi üzerine gelen bir soruya ise Ataman, “Resmi maçlar başlayınca taktiksel kısmına da yoğunlaşacağız, savunmalar ön plana çıkacaktır. Hazırlık maçları sonuçları genel anlamda kimseyi aldatmasın. Resmi maçlar daha sert maçlar olur. Galatasaray takımı tabii hücumu yüksek oyunculardan kurulu. Hem savunma hem de hücumda iyi olmaya gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ben Milli Takım’ı bırakmadım”

Deneyimli antrenör, Milli Takım’ı bırakması ile ilgili gelen bir soruya ise, “Bunu birçok kez açıklamıştım. Ben Milli Takım’ı bırakmadım. Devam eden sözleşmem vardı ve bu 30 Eylül’de sona erdi. Haziran 2017’e kadar da Galatasaray ile sözleşmem var. Bundan sonraki dönemde federasyonun part time, full time bir antrenörlere çalışıp çalışmamaları kendilerine kalmış durumda. 2017’ye kadar Milli Takım’ın maçı da olmayacak. Federasyon önümüzdeki günlerde kararını verecektir. iki tarafta görev almak benim için gururdur” diye cevap verdi.

Galatasaray Odeabank Takım Kaptanı Sinan Güler de, “Nesine.com’un bize vereceği destek için teşekkürler. Umarım başarılarımızın üzerine başarı katmaya, basketbolu yukarıya çeken bir basket oynamamıza katkı sağlar” dedi.

Galatasaray Odeabank oyuncusu Vladimir Micov ise, “Final Four’un İstanbul’da oynanması büyük bir artı olacak. Bu sene daha çok oyuncumuz var. İnşallah bu sene daha da iyi olacak” diye konuştu.

Gülbakanoğlu: “İnşallah uzun soluklu bir anlaşma olur”

Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu, toplantıda yaptığı açıklamada, uzun soluklu bir anlaşma olmasını dileyerek, “Biz nesine.com olarak 2006 yılında Spor Toto resmi bayisi olarak hayatımıza başladık. Birçok spor branşında hizmet veriyoruz. Türkiye topraklarında futbolun önemini biliyoruz. Bundan sonra da en değer verdiğimiz şey basketbol. Tüm Türkiye’deki spor kulüplerine destek vermeye devam ediyoruz. Galatasaray gibi büyük bir kulüple sponsorluk anlaşmasının fırsatını bize verdiği için yönetime teşekkür ediyorum. İnşallah uzun soluklu bir anlaşma olacak. İki taraf için inşallah hayırlısı olur” dedi.

Gülbakanoğlu ayrıca, Galatasaray ile 4 yıldır çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, “Bir kulüple ilişkinizi sürekli devam ettiğiniz zaman fırsatlar doğuyor. Önümüzdeki yıllar için şimdiden bir şey diyemem ama tüm kulüplerle çalışmaya devam edeceğiz. Bugünkü gibi fırsatlar doğacaktır” açıklamasında bulundu.

Açıklamaların ardından Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Can Topsakal ve Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu sözleşmeye imza attı. İmza töreni sonrası Gülbakanoğlu’na Sinan Güler forması hediye edildi.

Kaan Ülker