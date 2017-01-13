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Galatasaray Odeabank: 87 - Zalgiris Kaunas: 79

Galatasaray Odeabank, sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas’ı 87-79 mağlup etti.

Galatasaray Odeabank: 87 - Zalgiris Kaunas: 79

13 Ocak 2017 22:27

THY Euroleague’in 17. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında ağırladığı Zalgiris Kaunas’ı 87-79 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Euroleague’de 5. galibiyetini elde etmiş oldu.

Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Christos Christodoulou xx, Borys Ryzhyk xx, Milos Koljensic xx
Galatasaray Odeabank: Fitipaldo xxx 21, Daye xx 2, Pleiss xxx 17, Sinan xxx 16, Micov xxx 11, Tyus xx 5, Schilb xx 7, Diebler x, Göksenin xx 8
Başantrenör: Ergin Ataman
Zalgiris Kaunas: Motum xxx 18, Ulanovas xx 4, Jankunas xxx 14, Milaknis xx 6, Pangos xx 5, Lekavicius xxx 11, Seibutis x, Lima xx 8, Javtokas xx 3, Valinskas xx, Westermann xxx 10
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 17-17
Devre: 40-34 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. Periyot: 65-57 (Galatasaray Odeabank lehine) 

Etiketler: Galatasaray Odeabank, Zalgiris Kaunas


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