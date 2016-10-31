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Galatasaray Odeabank, Antep'i devirdi

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 4. haftasında Gaziantep Basketbol, evinde karşılaştığı Galatasaray Odeabank'a 79-72'luk skorla mağlup oldu.

Galatasaray Odeabank, Antepi devirdi

31 Ekim 2016 20:00

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda her iki ekip de üstünlük kurmakta zorlandı. İlk çeyreğin ortalarında Gaziantep Basketbol, Cherry ile art arda bulduğu sayılarla 13-8 öne geçerken ilk çeyreği de 19-14 üstünlükle ile tamamlandı.

İkinci çeyrekte iki ekip de sayı bulmakta zorlanırken ev sahibi Gaziantep Basketbol, Ivanov ile etkili olmaya çalışsa da konuk Galatasaray Sinan Güler ile dış atıştan art arda sayılar bularak maça dengeyi getirdi. (22-22) Devrenin son 5 dakikasında girildiğinde karşılıklı basketlerin atıldığı mücadelede ev sahibi ekip Gaziantep Basketbol, Cherry ve Altan ile üst üste bulduğu sayılarla devreyi 41-37 üstün tamamladı.
Üçüncü çeyrekte daha baskılı bir oyun sergileyen ev sahibi Gaziantep Basketbol Altan ve Cherry ile bu periyotta da sayılar bularak farkı 6'ye çıkardı. (48-42) Çekişmeli geçen son 3 dakikada Galatasaray Sinan Güler ile pota altında etkili olurken ev sahibi Gaziantep ekibi ise Cherry ile sayılar bularak mücadelenin denge götürmesini sağladı.Galatasaray ilk yarının en etkili ismi olan Schilb ile üçüncü çeyreğin bitimine saniyeler kala 2 sayılık isabet bularak periyodu da 58-56 önde kapattı.

Son periyotta konuk ekip de Preldzic ve Sinan ile üst üstte kazandırdığı sayılarla farkı 7'ya çıkardı. (70-77) Ev sahibinde Koç Dedas'ın aldığı mola sonrası Balazic ve Denmon'dan art arda sayılar bulan kırmızı-siyahlılar farkı da eritmeye çalışsa da sarı-kırmızı ekip mücadeledeki üstünlüğünü elden bırakmayarak maçı da 79-72 kazandı.

Öte yandan ev sahibi Gaziantep Basketbol ekibi Spot Toto Basketbol Ligi'nde oynadığı son 4 resmi maçtan da mağlubiyet ile ayrıldı.

Salon: Karataş
Hakemler: Erşan Kartal xx, Alper Özgök xx, Mehmet Karabilecen xx
Gaziantep Basketbol: Rautins xx 6, Altan xxx 12, Denmon xxx 13, Ruzic xx 3, Balazic xxx 12, Cherry xxx 18, Ivanov xxx 8, Aleksandrov x
Başantrenör: Stefanos Dedas
Galatasaray Odeabank: Preldzic xxx 10, Diebler xx 8, Tyus xx 12, Thompson xx 11, Schilb xxx 18, Sinan xxx 16, Dentmon xx 2, Pleiss xx 2
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 19-14 (Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 41-37 (Gaziantep Basketbol lehine)
3. Periyot: 56-58 (Galatasaray lehine)
5 faul alanlar: Rautins (Gaziantep Basketbol) 

Kazım Uzunöz - Mustafa Çiçek 

Etiketler: Galatasaray Odeabank, Gaziantep Basketbol, Spor Toto Basketbol Ligi


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