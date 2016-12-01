THY Euroleague’in 10. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda yarın TSİ 23.00’te İspanyol ekibi Baskonia ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 9 haftada sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 6 mağlubiyetle 14. sırada yer alırken, Baskonia ise 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

Aslan toparlandı

Euroleague’e kötü başlayan Galatasaray Odeabank, bu şanssızlığını Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynadığı Olympiakos karşılaşması ile bitirmişti. Son iki haftada Darüşşafaka Doğuş ve Barcelona Lassa galibiyetleri ile ligde tekrar ben de varım diyen Ergin Ataman’ın öğrencileri, bu seriyi İspanya deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Baskonia evinde zorluyor

Lige Anadolu Efes galibiyeti ile başlayan Baskonia, evinde oynadığı maçlarda rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Evinde oynadığı maçlarda Efes dışında Fenerbahçe ve Brose Basket Bamberg’i mağlup eden İspanyol ekibi sadece Olympiakos’a mağlup oldu. Baskonia, Real Madrid’i deplasmanda yenerken son hafta ise Rusya deplasmanında CSKA Moskova’ya 112-84 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

İstatistiklerle iki takım

Euroleague'de Galatasaray Odeabank, 83.9 sayı, 30.7 ribaund ve 20.0 asist ortalamalarıyla oynarken, Baskonia ise 81.8 sayı, 35.2 ribaund ve 16.1 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Sarı-kırmızılıları Justin Dentmon 13.4 sayı ortalamasıyla sırtlarken, İspanyol ekibinde ise Larkin 14.2 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Baskonia ile Galatasaray Odeabank arasında oynanacak karşılaşmayı Borys Ryzhyk, Olegs Latisevs ve Spiros Gkontas hakem üçlüsü yönetecek.

Oğuzhan Ort



