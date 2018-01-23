Galatasaray Odeabank, Canaria'nın konuğu

Hem ligde hem de Avrupa'da sıkıntılı günler geçiren ve Erman Kunter ile başladığı yeni sezonda yoluna Oktay Mahmuti ile devam eden Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası Son 16 Turu E Grubu 4. hafta maçında İspanyol ekibi Gran Canaria'nın konuğu olacak. Grupta oynadığı üç maçtan da mağlubiyetle ayrılan ve son sırada bulunan sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Gran Canaria ise 2 galibiyet, 1 yenilgi sonucu ikinci sırada bulunuyor.

Las Palmas'ta bulunan Gran Canaria Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Uygar Aydın