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Galatasaray Odeabank, Canaria'nın konuğu

Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası Son 16 Turu E Grubu 4. haftasında yarın deplasmanda Gran Canaria ile karşılaşacak.

Galatasaray Odeabank, Canarianın konuğu

23 Ocak 2018 11:29

Hem ligde hem de Avrupa'da sıkıntılı günler geçiren ve Erman Kunter ile başladığı yeni sezonda yoluna Oktay Mahmuti ile devam eden Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası Son 16 Turu E Grubu 4. hafta maçında İspanyol ekibi Gran Canaria'nın konuğu olacak. Grupta oynadığı üç maçtan da mağlubiyetle ayrılan ve son sırada bulunan sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Gran Canaria ise 2 galibiyet, 1 yenilgi sonucu ikinci sırada bulunuyor.

Las Palmas'ta bulunan Gran Canaria Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. 

Uygar Aydın

Etiketler: Canaria, Galatasaray Odeabank

 

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