Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Galatasaray Odeabank, EA7 Olimpia Milano’yu ağırlayacak

Galatasaray Odeabank, EA7 Olimpia Milano’yu ağırlayacak

THY Euroleague’in 12. haftasında Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Odeabank, EA7 Olimpia Milanoyu ağırlayacak

15 Aralık 2016 14:48

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague’in 12. haftasında yarın saat 20.00’de İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecek. Ligde 11 hafta geride kalırken sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 8 mağlubiyetle 16. sırada yer alırken, İtalyan ekibi ise 4 galibiyet, 7 mağlubiyetle 13. sırada bulunuyor.

Galatasaray, son sıralardan kurtulmak istiyor
Euroleague’de Darüşşafaka Doğuş ve Barcelona Lassa maçlarından üst üste galibiyetler çıkaran Galatasaray Odeabank, daha sonra deplasmanda oynadığı Baskonia ve Panathinaikos Superfoods’a mağlup oldu. Son sıralardan kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılar, EA7 Olimpia Milano mücadelesinden galip ayrılmayı hedefliyor.

Aslan galibiyetleri evinde aldı
Galatasaray Odeabank, THY Euroleague’de bu sezon oynadığı 11 maçın 3’ünden galibiyetle ayrıldı. Aldığı 3 galibiyeti de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda alan sarı-kırmızılılar, deplasmanda mücadele ettiği maçlarda galibiyet yüzü görmedi. Galatasaray, bu sezon evinde oynadığı 6 maçın 3’ünde yüzü gülmüştü.

İstatistiklerle iki takım
Galatasaray Odeabank, 79.5 sayı, 31.3 ribaund ve 18.7 asist ortalamaları ile oynarken EA7 Olimpia Milano ise 84.5 sayı, 34.1 ribaund ve 17.6 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Sarı-kırmızılıları 10.5 sayı ortalamalarıyla oynanan Sinan Güler sırtlarken, İtalyan ekibinde ise Sanders 13.1 sayı ortalamalarıyla oynayarak katkıda bulunuyor. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: EA7 Olimpia Milano, Galatasaray Odeabank


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç