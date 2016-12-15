Galatasaray Odeabank, THY Euroleague’in 12. haftasında yarın saat 20.00’de İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecek. Ligde 11 hafta geride kalırken sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 8 mağlubiyetle 16. sırada yer alırken, İtalyan ekibi ise 4 galibiyet, 7 mağlubiyetle 13. sırada bulunuyor.

Galatasaray, son sıralardan kurtulmak istiyor

Euroleague’de Darüşşafaka Doğuş ve Barcelona Lassa maçlarından üst üste galibiyetler çıkaran Galatasaray Odeabank, daha sonra deplasmanda oynadığı Baskonia ve Panathinaikos Superfoods’a mağlup oldu. Son sıralardan kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılar, EA7 Olimpia Milano mücadelesinden galip ayrılmayı hedefliyor.

Aslan galibiyetleri evinde aldı

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague’de bu sezon oynadığı 11 maçın 3’ünden galibiyetle ayrıldı. Aldığı 3 galibiyeti de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda alan sarı-kırmızılılar, deplasmanda mücadele ettiği maçlarda galibiyet yüzü görmedi. Galatasaray, bu sezon evinde oynadığı 6 maçın 3’ünde yüzü gülmüştü.

İstatistiklerle iki takım

Galatasaray Odeabank, 79.5 sayı, 31.3 ribaund ve 18.7 asist ortalamaları ile oynarken EA7 Olimpia Milano ise 84.5 sayı, 34.1 ribaund ve 17.6 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Sarı-kırmızılıları 10.5 sayı ortalamalarıyla oynanan Sinan Güler sırtlarken, İtalyan ekibinde ise Sanders 13.1 sayı ortalamalarıyla oynayarak katkıda bulunuyor.

Oğuzhan Ort