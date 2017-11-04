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Galatasaray Odeabank Eskişehir’den hüsranla ayrıldı

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, “Yüksek tempolu maçlarda, arka arkaya gelen maçlarda kadro olarak yetersiziz. Bu durumda olmak Galatasaray’a yakışmıyor” dedi.

Galatasaray Odeabank Eskişehirden hüsranla ayrıldı

04 Kasım 2017 18:09

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda karşı karşıya geldiği Eskişehir Basket’e 70-64 yenildi. Maç sonu açıklamalarda bulunan Koç Erman Kunter, “Bir şekilde skorun peşinden koştuk. Ama sonuna kadar mücadele ettik. Ama oyun açısından söylenecek çok şey var. Belki kırılma noktasındaki pozisyona tekrar bakmak lazım. Eskişehir'in iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Anadolu Efes’e son topla kaybettiler. Maçın çok zor olacağını da biliyorduk. Bir türlü olmuyor. Yüksek tempolu maçlarda, arka arkaya gelen maçlarda kadro olarak yetersiziz. Buna bir çare bulmaya çalışıyoruz. Başka oyuncular da bakıyoruz, arıyoruz. Daha güçlü bir kadro yapmak istiyoruz. Yakışmıyor. Bu durumda olmak Galatasaray’a yakışmıyor. Eskişehir’e lafım yok ama bizim burada kazanmamız lazımdı” ifadelerini kullandı.

Köksal: “Daha iyi oynamamız lazım”
Göksenin Köksal ise, “Aslında çok fazla söylenecek bir şey yok. Eskişehir iyi bir takım. Kazanabilirdik ama maçı Eskişehir önce götürdü. Daha iyi oynamamız lazım. Bir an önce toparlanmamız lazım. Çok üst üste maçlar kaybettik. İnşallah en iyi şekilde hazırlanacağız. Galibiyet serisini yakalayacağız” dedi. 

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan
 

Etiketler: eskişehir, Galatasaray Odeabank

 

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