Galatasaray Odeabank uzatmalarda kaybetti

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Piotr Pastusiak xx, Tomislav Hordov xx, Mykola Ambrosov xx

Galatasaray Odeabank: Hardy xxx 17, Taylor xx 7, Juskevicius xx 6, Hendrix xxx 20, Ege Arar x 2, Renfroe xxx 10, Summers xx 8, Göksenin xxx 20, Serkan xx 2

Başantrenör: Oktay Mahmuti

Alba Berlin: Saibou xxx 10, Siva xxxx 19, Giffey x 2, Schneider x 2, Vargas x, Grigonis xxx 20, Butterfield xxx 14, Clifford xxx 11, Sikma xxx 14, Peno xx 5

Başantrenör: Alejandro Garcia Reneses

1. Periyot: 18-21 (Alba Berlin lehine)

Devre: 39-45 (Alba Berlin lehine)

3. Periyot: 64-71 (Alba Berlin lehine)

Normal süre: 85-85

5 faul: Sikma (Alba Berlin), Taylor (Galatasaray)

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti, Alba Berlin mücadelesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, son topu değerlendiremedikleri için kaybettiklerini söyledi.

Alba Berlin’e 97-92 mağlup olarak Eurocup E Grubu’nu son sırada tamamlayan Galatasaray Odeabank’ta Başantrenör Oktay Mahmuti, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. İki takımın da umudu olmamasına karşın iyi basketbol oynadığını söyleyen Mahmuti, “İki takım da belli bir seviyede oynadı ve mücadele başa baş geçti. Biz kendi sıkıntılarımızı gizlemeye ve çözüm üretmeye çalışarak oynamaya çalıştık. Maç dengeli geçti. Son çeyrekte açılan farkı sert savunmayla kapattık ve son topu biz kullanıp değerlendiremedik, uzatmada kaybettik. Söylenecek çok fazla şey yok” ifadelerini kullandı.

“ESKİ BORÇLAR NEDENİYLE TRANSFER YAPAMIYORUZ”

Takımın uzun oyuncuya ihtiyacı olduğunun altını çizen Oktay Mahmuti, “Ancak transfer bana bağlı değil. Son dönemde yaşadığımız sıkıntılar, menajerlerle olan ilişkilerdeki ödemeler ve borçlar nedeniyle bazı oyuncuları bize vermek istemediler. Geçmiş dönemdeki borçlardan dolayı bu yaşandı. Ancak teknik olarak böyle bir oyuncuya ihtiyacımız ortada. Yönetimle bunu görüştük. İmkanlar doğrultusunda yapılıp yapılmayacağını göreceğiz. Ancak bitmek üzere olan bir transfer, geçmiş yıllardaki menajer borçları nedeniyle tamamlanmadı” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın