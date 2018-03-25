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Galatasaray Odeabank’a başkan desteği

Galatasaray Odeabank’ın ligde evinde oynadığı Trabzonspor maçını sarı-kırmızılıların Başkanı Mustafa Cengiz de takip etti.

Galatasaray Odeabanka başkan desteği

25 Mart 2018 15:06

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Galatasaray Odeabank, evinde karşılaştığı Trabzonspor’u 84-78’lik skorla yendi. Mücadelede sarı-kırmızılılara başkan desteği de vardı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maçı protokol tribününden takip etti. Karşılaşmayı dikkatli takip eden Başkan Cengiz’in heyecanlı olduğu da gözlendi.

Maçı ayrıca Galatasaray yöneticileri Ömer Cansever, Hacı Hüseyin Toprak, Mahmut Recevik, Erol Özmandıracı ve Nejat Güney de takip etti.  

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın

Etiketler: Galatasaray Odeabank, Mustafa Cengiz

 

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