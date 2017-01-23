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Galatasaray Odeabank’ın konuğu Maccabi FOX

THY Euroleague’in 19. haftasında Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda İsrail ekibi Maccabi FOX’u ağırlayacak.

Galatasaray Odeabankın konuğu Maccabi FOX

23 Ocak 2017 12:04

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague’in 19. haftasında yarın saat 20.00’da İsrail ekibi Maccabi FOX ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar geride kalan 18 haftada elde ettiği 5 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 15. sırada yer alırken, Maccabi FOX ise 6 galibiyet, 12 mağlubiyetle rakibinin bir sıra üstünde yer alıyor.

GALATASARAY’DA İSTİKRAR YOK

Şu ana kadar oynanan 18 karşılaşmada 5 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, Euroelague’de sadece 8. ve 9. haftalarda üst üste iki maç kazanma başarısı gösterdi. Ergin Ataman’ın öğrencileri diğer galibiyetlerini ise, 6. haftada Olympiakos, 12. haftada EA7 Olimpia Milano ve 17. haftada Zalgiris Kaunas’a karşı elde etti. Galatasaray Odeabank, ligin ilk beş haftasında ise kazanma başarısı gösterememişti.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Galatasaray, Euroleague’de 78.6 sayı, 31.9 ribaund ve 18.9 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, Maccabi FOX ise 79.8 sayı, 34.3 ribaund ve 17.2 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-kırmızılıları 11.7 sayı ortalamasıyla Sinan Güler sırtlarken, İsrail ekibinde ise Andrew Goudelock 16.4 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

(Uygar Aydın / İHA)

Etiketler: galatasaray, Galatasaray Odeabank


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