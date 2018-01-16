Galatasaray Odebank farklı yenildi

Salon: Sinan Erdem Spor Salonu
Hakemler: Petros Papapetrou xx, Michele Rossi xx, Igor Drago Jevic xx
Galatasaray Odeabank: Hardy xx 16, Taylor xx 12, Mehmet xx 9, Walker x 3, Ege xx 7, Renfroe x 2, Hopson xx 12, Summers xxx 21, Göksenin Köksal x 4
Başantrenör: Oktay Mahmuti
Herbalife Gran Canaria: Oliver x, Eriksson xxx 15, Mekel xx 10, Brussino xx 6, Seeley xxx 19, Balvin xxx 15, Pasecniks xx 9, Pauli xx 8, Rabaseda xx 10, Aguilar xx 12, Fischer x 4
Başantrenör: Luis Casimiro
1. Periyot: 24-28 (Herbalife Gran Canaria lehine)
Devre: 42-57 (Herbalife Gran Canaria lehine)
3. Periyot: 74-80 (Herbalife Gran Canaria lehine)
5 faulle çıkan: Ege Arar (33.59) (Galatasaray Odeabank)
Oğuzhan Ort