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Galatasaray Odebank ilk galibiyetini arıyor

Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 4. maçında yarın Litvanya ekibi Lietkabelis ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, maçı kazanarak bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini almanın peşinde.

Galatasaray Odebank ilk galibiyetini arıyor

31 Ekim 2017 11:40

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına giden ve adeta takımı baştan aşağı yenileyen Galatasaray Odeabank, Avrupa'da ilk galibiyetini almak için yarın parkeye çıkacak. ULEB Avrupa Kupası B Grubu 4. haftasında Lietkabelis'i konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, rakibini mağlup ederek kazanamama şansızlığını kırmak istiyor. Aslan, grupta oynadığı ilk 3 maçta sırasıyla Bayern Münih'e 69-86, Reggio Emilia'ya 74-71 ve Buducnost Podgorica'ya da 78-87 mağlup olmuştu. Galatasaray Odeabank ile Lietkabelis arasında yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Cimbom ligde de kayıp

Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de istediği sonuçları alamıyor. Geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Erman Kunter'in takımı, son olarak sahasında karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 62-83 gibi farklı bir skorla yenilmişti. Galatasaray Odeabank, elde ettiği bu sonuçlarla şu an ligde 5. sırada yer alıyor.

Uygar Aydın

 

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