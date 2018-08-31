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Galatasaray, Ömer Bayram için Akhisarspor ile anlaştı

Galatasaray, Akhisarspor'dan Ömer Bayram ile anlaştı.

Galatasaray, Ömer Bayram için Akhisarspor ile anlaştı

31 Ağustos 2018 15:19

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