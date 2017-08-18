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Galatasaray, Osmanlıspor deplasmanında

TFF Süper Lig’in ikinci haftasında Galatasaray, yarın Osmanlı Stadı’nda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Osmanlıspor deplasmanında

18 Ağustos 2017 11:01

Galatasaray, TFF Süper Lig’in ikinci haftasında yarın deplasmanda saat 21.45’te Osmanlıspor ile karşılaşacak. Ligin ilk haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Kayserispor ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, sahadan 4-1 galip ayrıldı ve averajla haftayı lider tamamladı. Ankara ekibi ise deplasmanda ligin yeni ekibi Yeni Malatyaspor’a 3-1 mağlup oldu.

17. randevu
Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 9 kez sahadan mutlu ayrılırken, 2009-2010 sezonundaki iki müsabakada ise hükmen galip geldi. Osmanlı ise rakibini 2 kez yenme başarısı gösterdi. 5 maçta kazanan çıkmadı. İki takım arasında en son geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-0 kazandı.

Gözler Gomis’te
Kayserispor ile oynanan maçta alınan 4 gollük galibiyetin yanı sıra oynanan futbolla taraftarının takdirini kazanan Galatasaray, yakaladığı havayı Osmanlıspor deplasmanında da sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar ile ligdeki ilk resmi maçında golle tanışan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Ankara deplasmanında da takımının en büyük kozu olacak.

Seriyi devam ettirmek için sahada
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig’in son 4 haftasında rakiplerini mağlup etmeyi başarmıştı. 2017-2018 sezonuna da Kayserispor galibiyeti ile başlayan sarı-kırmızılılar, ligde 5 maçtır kaybetmiyor. Aslan, Osmanlıspor maçından da galip ayrılması durumunda 2014-2015 sezonundaki 6 maçlık galibiyet sayısını egale edecek.

Düdük Halil Umur Meler’de
İki takım arasında oynanacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Barış Şimşek olacak. Meler, sarı-kırmızılıların daha önce Süper Lig’de oynadığı iki karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda Galatasaray, rakiplerini mağlup etmeyi başardı. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: galatasaray, Osmanlıspor


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