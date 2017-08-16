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Galatasaray, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı

16 Ağustos 2017 22:34

Sarı-kırmızılılar, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına start verdi. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleriyle yapıldı. Isınma hareketlerinin ardından Kayserispor maçına ilk 11’de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması ile idmanı noktalarken diğer oyuncular, dar alanda pas ve top kapma çalışmasıyla antrenmanı sürdürdü. Ardından 70 metrede interval koşu yapan sarı-kırmızılılar, iki grup halinde topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra 40 metrede interval koşu yapılırken son bölümdeki dar alanda çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Antrenman öncesi, bugün 23 yaşına giren Koray Günter’in doğum günü kutlandı.

LUCESCU ZİYARET ETTİ

Öte yandan Türkiye A Milli Takım Direktörü Mircea Lucescu, yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte sarı-kırmızılı takımın antrenmanını ziyaret etti. Rumen hoca, ardından Teknik Direktör Igor Tudor ile görüştü.

Galatasaray, Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 19.00’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.


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